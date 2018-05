(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Borse europee positive, con scambi ridotti per la chiusura festiva di Londra, per la tradizionale celebrazione del primo lunedì di maggio. In calo la fiducia dei manager del commercio e degli investitori in aprile, mentre si confermano positivi i futures su Wall Street. Guidano i rialzi Francoforte e Madrid (+0,4% entrambe), più cauta Milano (+0,3%), poco mossa Parigi (+0,07%), appesantita dallo scivolone di Air France (-10,5%), dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac. Giù Vivendi (-0,69%) sconfitta da Elliott venerdì scorso all'assemblea di Tim (+1,68%), il cui Cda si riunisce oggi per le deleghe. Acquisti sui produttori di microchip dall'italo-francese Stm (+2,65%) alla tedesca Infineon (+2,68%) e alla svizzera Ams (+2,83%). In campo automobilistico prosegue la corsa solitaria di Ferrari (+2,68%), che rivede al rialzo i massimi. In serata sono attese le erogazioni per il credito al consumo negli Usa, previste in rialzo a 16mila miliardi di dollari in marzo, mentre giovedì prossimo 10 maggio la Bce diffonde il proprio bollettino economico. (ANSA).