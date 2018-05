Unicredit: utile trimestre visto 766 mln

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Gli analisti vedono per il primo trimestre di Unicredit un utile netto di 766 milioni di euro, in calo rispetto ai 907 milioni di euro dello stesso periodo del 2017, e di 3,6 miliardi di euro per l'intero anno. La stima deriva dal consensus dei 25 broker che coprono il titolo, pubblicato sul sito dell'istituto in vista dei conti che saranno presentati il prossimo 10 maggio. Il risultato netto di gestione per il trimestre è stimato a 1,49 miliardi, l'utile ante imposte è di 1.042 milioni mentre il margine di intermediazione è indicato a 4,96 miliardi. Il target price medio è di 20,8 euro. Il titolo quota in area 17,7 euro.