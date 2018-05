Dirigenti di Stato,si tratta sugli aumenti medi mensili di 250 euro

Un nuovo contratto, dopo 8 anni di blocco, per i dirigenti. Così, dopo che si è conclusa la tornata relativa ai dipendenti 'semplici', mercoledì si apriranno le trattative per i vertici delle amministrazioni statali (ministeri, agenzie fiscali, enti). L'Aran, l'Agenzia che guida i tavoli, ha infatti convocato i sindacati. In ballo ci sono - da quanto apprende l'ANSA - aumenti medi mensili di circa 250 euro per 6.700 dirigenti. Cambieranno anche le regole, dal legame tra valutazione e premi alla definizione delle responsabilità.