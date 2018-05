Buffett: Berkshire Hathaway in rosso

Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, chiude il primo trimestre in rosso per la prima volta in nove anni. A causa dell'attuazione di nuove regole contabili che impongono di riportare guadagni o perdite su investimenti non realizzati, il primo trimestre si chiude con un rosso di 1,14 miliardi di dollari: si tratta della prima perdita dal 2009. L'utile operativo, che esclude alcuni investimenti, e' salito a 5,29 miliardi di dollari dai 3,56 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono calati a 58,47 miliardi di dollari dai 64,37 miliardi dello steso periodo del 2017.

Buffett aveva messo in guardia in febbraio sull'impatto che le nuove regole contabili avrebbero avuto sui conti: cambi che "distorceranno i dati sull'utile netto e spesso svieranno gli investitori" aveva detto.