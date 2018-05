Alibaba: +49% ricavi anno

- Il gruppo cinese Alibaba ha chiuso l'anno fiscale al 31 marzo 2018 con un risultato netto di 9.791 milioni di dollari con una crescita del 49% rispetto al precedente bilancio annuale. I ricavi sono aumentati del 58% a quota 39.898 milioni di dollari. La stima per l'anno fiscale 2019 vede un fatturato 2019 atteso in crescita oltre il 60%.

La società sottolinea con "grande orgoglio" i risultati del quarto trimestre chiuso con un risultato netto in calo del 33% a 1.059 milioni di dollari, dovuto a operazioni non ricorrenti, ma con un fatturato in crescita del 61% a 9.873 milioni di dollari.