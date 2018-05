Guai per Jay-Z, la consob americana spicca mandato comparizione

Guai per Jay-Z, star dell'hip-hop e marito di Beyoncè. Jay-Z finisce nel mirino della Sec, la consob americana, che spicca un mandato di comparizione dopo che la star non ha testimoniato nell'ambito delle indagini sulle pratiche contabili di Iconix Brand Group. Iconix ha acquistato per 200 milioni di dollari per gli asset di Rocawear, società di abbigliamento di Jay-Z, nel 2004. Iconix ha svalutato gli asset nel corso degli anni e la Sec ha avviato un'indagine per vederci chiaro. ''Siamo a conoscenza del fatto che la Sec è a caccia di informazioni su Iconix. Shawn Carter'', il vero nome di Jay-Z, ''non ha alcun ruolo nelle modalità contabili di Iconix. E' un privato cittadino e non dovrebbe essere coinvolto'' afferma un portavoce dei Jay-Z.