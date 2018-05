Ag.Entrate, 455mila domande rottamazione

Le richieste di "rottamazione delle cartelle" arrivate all'Agenzia delle entrate hanno raggiunto le 455.000 unità. Lo fa sapere la stessa Agenzia ricordando che il termine per la definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo attraverso il versamento delle somme dovute senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora è il 15 maggio. La metà delle richieste è arrivata attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata. Nella "classifica" per regione, il Lazio è in testa con circa 77 mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58 mila).