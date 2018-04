Web Tax.Moscovici,oggi non c'è consenso

Sulla web tax "è ovvio che non c'è consenso oggi", perché come accadde per tutte le proposte che riguardano il fisco, "non c'è mai consenso all'inizio", ma "anche gli scettici ritengono che bisogna fare qualcosa e che la situazione non può restare così": lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Mocovici al termine dell'Ecofin.

Moscovici ha spiegato che, anche se non c'è consenso e ci sono "molte opinioni diverse attorno al tavolo", in molti sono a favore della proposta della Commissione. "Ci serve un accordo entro fine anno, prima del nuovo ciclo di elezioni europee e della nuova Commissione", ha aggiunto. A chi chiede di aspettare l'Ocse, Moscovici risponde che "se fossi sicuro di un consenso internazionale nel 2019, la mia posizione sarebbe diversa. Ma non ci sarà, siamo realistici, quindi non deve essere un pretesto per rinunciare al nostro volere forte di europei".