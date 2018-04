Padoan, anche nuovo governo fermi Iva

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva "nella versione" del Def approvata dal governo "sono tenute dentro, nell'aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine del Cdm che ha varato il Def.