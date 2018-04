Fisco: nulla di fatto per web tax italiana, manca decreto

Nulla di fatto per la web tax italiana. Dopo il gran clamore suscitato dall'introduzione nella scorsa legge di bilancio dell'imposta al 3% del fatturato, a pochi giorni dalla scadenza prevista per le disposizioni attuative non c'è ancora traccia del necessario decreto del Ministero dell'Economia. La norma della manovra prevede l'avvio della tassazione a partire dal primo gennaio 2019, ma demanda ad un decreto del Mef da pubblicarsi entro il 30 aprile la definizione degli ambiti di applicazione dell'imposta. Senza un nuovo governo pienamente in carica, il Ministero, secondo quanto si apprende, sembra dunque intenzionato a soprassedere, in attesa che una decisione sulla web tax sia presa in modo più sostanziale nell'ambito dell'Unione europea. E proprio di web tax si parlera' venerdi' e sabato prossimi durante l'Ecofin di Sofia.