Nidec compra Embraco,non attività italia

La giapponese Nidec Corporation ha raggiunto un accordo per acquistare da Whirlpool per 1,08 miliardi di dollari in contanti - pari a circa 0,88 miliardi di euro - le attività nei compressori di Embraco. La transazione non include la Embraco Europe srl, che ha sede a Riva di Chieri (Torino), soggetta "a un accordo separato con le autorità locali e i sindacati" e per la quale Whirlpool si attende di "cessare le attività e terminare la produzione" nello stabilimento italiano. E' quanto emerge dai comunicati dei due gruppi.