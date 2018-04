Fitch,ottimismo su Npl dopo mossa Intesa

Secondo l'agenzia di valutazione Fitch l'attesa cartolarizzazione del portafoglio npl di Intesa Sanpaolo conferma l'attesa che la pulizia dei crediti deteriorati nel settore bancario italiano vedrà un'accelerazione nel 2018. "Prevediamo che le banche ridurranno gli stock di sofferenze in maniera sostanziale, con ulteriori cessioni, favorite da un rallentamento nella generazione di nuove sofferenze", afferma Fitch in una analisi sul tema.

Il portafoglio di Intesa oggetto di cartolarizzazione, con sofferenze per 10,8 miliardi valutate a circa 3,1 miliardi -, ridurrà il rapporto tra le sofferenze lorde sugli impieghi dall'11,9% di fine 2017 al 9,6%. Si tratta di un miglioramento "rilevante", afferma Fitch, anche se il coefficiente della banca resterà materialmente peggiore della media delle più grandi banche europee (4% a fine 2017, sulla base dei dati della European Banking Authority, che copre 190 banche).