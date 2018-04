Bper: Cimbri, risposte forti su npl

Unipol chiede che il piano industriale su cui il management di Bper è al lavoro dia una "risposta forte sul tema degli npl", con una "significativa diminuzione" dei crediti deteriorati, ed è disposta a sostenerlo sottoscrivendo una ricapitalizzazione: "un aumento di capitale accompagnato da una valida prospettiva industriale non sarebbe un'eresia", ha detto l'ad di Unipol Carlo Cimbri, a margine dell'assemblea di Unipolsai, primo azionista di Bper con il 9,9% del capitale. Cimbri poi smentisce le indiscrezioni di stampa che hanno parlato di contatti con Poste per valutare accordi distributivi dei prodotti assicurativi nel ramo danni attraverso gli sportelli postali. Quanto a Carige il gruppo Unipol ha già venduto le azioni di Carige che aveva acquisito, come altri investitori, nell'ambito della conversione parziale delle obbligazioni subordinate in occasione dell'aumento di capitale dell'istituto ligure.