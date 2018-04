Tim: Bolloré, in Italia serve coraggio

"In questo momento gli investimenti in Italia fanno gridare...Ma come si dice in casa nostra è alla fine della fiera che si contano gli animali. Fu la stessa cosa tanti anni fa, quando entrammo in Mediobanca, alla fine ci furono benefici e contribuimmo alla stabilità di Mediobanca e Generali. Penso che alla fine tutto ciò fa parte delle cose della vita: bisogna essere coraggiosi": lo ha detto Vincent Bolloré rivolgendosi agli azionisti durante l'Assemblea Generale di Vivendi con un chiaro riferimento a Tim. Azienda che, secondo i francesi, il fondo Elliott vuole smantellare. Invece, per Arnaud de Puyfontaine (presidente di Tim e ceo di Vivendi) come "primo azionista Vivendi contribuisce a ricostruire le fondamenta di Telecom Italia". Un portavoce del gruppo francese, durante la assemblea a Parigi, si è detto sorpreso per i commenti del ministro Carlo Calenda secondo cui "Vivendi è stato un pessimo azionista". Quanto alla vicenda Mediaset, "non è finita,siamo ancora azionisti".