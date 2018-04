Tim, il management boccia il piano di Elliott

Il piano di Elliott, prevedendo "una riduzione radicale del perimetro" del gruppo, non rappresenta una strategia sostenibile per Tim nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore" oltre a non essere "coerente con il piano strategico" messo a punto dall'ad Amos Genish. Lo afferma il management di Tim in una presentazione pubblicata sul sito. Il piano approvato da Tim viene definito il "percorso migliore per creare valore sostenibile e di lungo periodo per tutti gli azionisti e obbligazionisti".



Il piano del management di Tim per la rete, che prevede la "separazione legale con controllo del 100%, è l'operazione più opportuna nell'attuale contesto e quadro normativo". Lo si legge nella presentazione con cui l'ad Amos Genish e i suoi bocciano il piano di Elliott. Il management, si legge ancora, "è disponibile a valutare ulteriori azioni" come "la possibilità di vendere una quota di minoranza e/o partecipare ad un processo di consolidamento del mercato italiano delle infrastrutture in fibra ottica" ma solo dopo "un'attenta valutazione di tutti gli aspetti regolamentari, commerciali, tecnologici e concorrenziali" e a patto di mantenere il "controllo e pieno consolidamento di NetCo" Dall'analisi del "numero limitato" di spin-off della rete finora realizzati nel settore, spiega ancora il management, "non emerge una chiara evidenza che la sola separazione della rete fissa possa essere fonte di creazione di valore" e "manca anche evidenza di strategie simili intraprese dai maggiori operatori di telecomunicazioni in Europa".



Glass Lewis, 4 maggio votare lista Elliott - Anche il proxy advisor Glass Lewis, in linea con Iss e Frontis, invita i soci di Tim a votare la lista di Elliott per il cda nell'assemblea del 4 maggio. "Riteniamo che questa lista rappresenti una opzione decisamente superiore" per i soci, si legge nel report. Per il proxy advisor Vivendi "lungi dal fare un mea culpa collettivo per la mediocre governance di Tim, la performance scialba e il catalogo di operazioni dubbie" ha orchestrato "le dimissioni in massa" dei suoi consiglieri per schivare le richieste Elliott.