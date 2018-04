Cresce fatturato industria, +0,5%

A febbraio 2018 torna a crescere il fatturato dell'industria, mentre calano ancora gli ordini.

L'Istat stima un aumento del fatturato dello 0,5% rispetto a gennaio, dopo la flessione del mese precedente (-2,9%). Rispetto a febbraio 2017 c'è un incremento del 3,4% nei dati corretti per gli effetti di calendario (+3,5% nei dati grezzi). Gli ordinativi registrano, invece, un lieve calo congiunturale (-0,6%), il secondo consecutivo dopo il -4,6% di gennaio, e un aumento tendenziale del 3,4% nei dati grezzi.

In particolare il fatturato dell'industria della fabbricazione di autoveicoli diminuisce dell'1,6% rispetto allo stesso mese del 2017 secondo i dati grezzi. Il risultato è negativo anche per gli ordinativi del settore, con una flessione del 7,7%.