Bolkenstein, spiagge beni e non servizi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Non voglio commentare la legge italiana ma per quanto mi riguarda le concessioni balneari non sono servizi ma beni, e quindi la direttiva sulla libera circolazione dei servizi non va applicata alle concessioni delle spiagge". Cosi Frederik Bolkenstein ex commissario Ue per il mercato interno e autore della direttiva omonima intervenendo al convegno sulla Bolkenstein promosso dall'associazione Donnedamare e da Deborah Bergamini di Forza Italia.