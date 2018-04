Lagarde,da cripto asset no rischi subito

I cripto-asset come il Bitcoin ''non pongono un rischio immediato'' alla stabilità finanziaria.

Nonostante questo le autorità devono restare vigili. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, invitando ad adottare un approccio ''imparziale'' sui cripto asset nella convinzione che la ''rivoluzione fintech non eliminerà la necessità per intermediari fidati'' come le banche.