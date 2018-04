Ok spesometro light, inviati 1,3 mld fatture

Spesometro 'light' senza problemi.

L'invio telematico al fisco delle fatture relative al secondo semestre 2017 ha fatto il pieno: è stato registrato dall'Agenzia delle Entrate, tramite i sistemi gestiti dal partner tecnologico Sogei, l'invio di un totale di 1,3 miliardi di documenti. Il bilancio è stato tracciato tenendo conto anche della possibilità di rinviare per 5 giorni i file non accettati dopo la scadenza del 6 aprile.

L'appuntamento era decisivo per verificare l'effetto dell'introduzione delle novità dopo le difficoltà registrate lo scorso novembre che avevano portato al blocco, per alcuni giorni, del sistema informatico.

Le drastiche semplificazioni - come l'invio cumulato di mini-fatture sotto i 300 euro - erano state annunciate dal direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini in un'audizione parlamentare dello scorso ottobre e poi erano state introdotte ad inizio febbraio, prorogando il termine per l'invio come previsto dallo statuto del contribuente.