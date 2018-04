Per 4 banche 180mln indennizzi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), termina l'attività di indennizzo forfettario in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi da Banca Etruria, Cariferrara, Carichieti e Banca Marche, poste in risoluzione il 22 novembre 2015. "Complessivamente - sono state liquidate 15.443 richieste di indennizzo per un totale erogato pari a 180,85 milioni di euro, interamente a carico del settore bancario". L'attività del Fondo prosegue con la procedura di indennizzo forfettario in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La stragrande maggioranza dei rimborsi per le obbligazioni subordinate delle 4 banche poste in risoluzione a fine 2015 sono andati a piccoli investitori.

"Oltre l'85% dei rimborsi - dice all'ANSA Salvatore Paterna, vicedirettore generale del Fitd - è sotto i 10mila euro. Se si aggiungono quelli sotto i 20mila euro" si va oltre il 90% degli assegni. Un solo rimborso ha superato i 500mila euro.