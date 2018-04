Borsa: Milano poco mossa con Cnh ed Fca

- Piazza Affari consolida il timido rialzo dell'apertura (Ftse Mib +0,1%), spinta da Cnh (+2%), di cui è in corso l'assemblea ad Amsterdam, seguita da Fca (+1,04%) ed Mps (+1,07%), all'indomani dell'assemblea. Acquisti anche su Creval (+1,6%) e Carige (+1,2%) in campo bancario, mentre sono più caute Unicredit (+0,21%), Intesa Sanpaolo (+0,25%), Ubi (+0,52%) e Banco Bpm (+0,4%). Deboli Azimut (-2,14%), all'indomani dei dati sulla raccolta di marzo, Tenaris (-2,76%), dopo i dati del Dipartimento del Commercio Usa sull'acciaio. Giù Tim (-0,65%), flop della Lazio (-8,4%) dopo l'eliminazione dall'Europa League, a differenza di Roma (+1,2%) e Juventus (+0,57%). Poco mossa Spaxs (+0,2% su Aim), che ha annunciato l'acquisizione di Banca Interprovinciale per 51,2 milioni di euro, in vista della 'business combination' che contraddistingue l'attività delle società di scopo (Spac).

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,17% a 5.318 punti, Francoforte lo 0,37% a 12.461 punti e Londra lo 0,1% a 7.265 punti