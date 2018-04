Consob: Nava si insedia lunedì

Iter completato per la nomina del presidente di Consob, Mario Nava che si insedierà nei propri uffici lunedì prossimo. Tutti i passaggi della procedura sono stati ultimati, dall'indicazione del consiglio dei ministri del 22 dicembre si è passati per l'audizione e il voto delle commissioni parlamentari del 17 gennaio, quindi al decreto del presidente della Repubblica che ha ottenuto l'ok formale della Corte dei Conti. Il neo presidente - secondo quanto si è appreso - si insedia lunedì prossimo come previsto dall'iter.