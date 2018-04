Borsa: Asia debole per timori guerra

La Borsa di Milano apre piatta. L'indice Ftse Mib registra un debole +0,04% all'esordio, a quota 23.022 punti

- Borse asiatiche in ribasso sulla scorta dei timori di ritorsioni militari degli Stati Uniti in Siria e per le prospettive di politica economica della Federal Reserve Usa. La Borsa di Tokyo termina gli scambi poco variata. L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa della 0,12%, a quota 21.660 punti. Sul mercato valutario l'instabilità geopolitica contribuisce all'apprezzamento dello yen sul dollaro, a 106,90, e sull'euro a un livello di 132,10. Shanghai ancora aperta cede lo 0,8%, Shenzhen lo 0,5%, Hong Kong lo 0,6%. Piatta la chiusura in Corea. Le tensioni geopolitiche alimentano le quotazioni del petrolio ai massimi dal 2014: i contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio sono a 67,10 dollari al barile (+28 centesimi), il Brent guadagna altri 19 centesimi a 72,25 dollari/barile.