Tim: Cdp detiene il 4,2% del capitale

La Cassa Depositi Prestiti detiene il 4,262% del capitale di Tim. La quota è stata resa pubblica dalla Consob, a cui la Cdp ha comunicato il superamento della soglia del 3% a seguito degli acquisti messi a segno negli ultimi giorni, dopo che la scorsa settimana il braccio finanziario del governo aveva annunciato l'intenzione di salire fino al 5% di Tim. La quota del 4,2% è anche quella con cui Cdp si dovrebbe presentare all'assemblea del 24 aprile, non potendo le azioni che eventualmente venissero acquistate da domani essere disponibili per la 'record date' di venerdì prossimo.



INDIPENDENTI CONTRO CDA Sono gli stessi consiglieri di Tim, quelli indipendenti che hanno votato contro il ricorso d'urgenza, a dire che il cda nel decidere di non ammettere le proposte di Elliott nell'odg dell'assemblea era spinto da un conflitto d'interessi. "La delibera del 22 marzo è stata adottata in violazione dei commi 1 e 2 dell'art.2391 cc, e per di più col voto determinante di consiglieri in conflitto di interessi (perché contrari all'integrazione avente ad oggetto la loro revoca)", spiegano i motivi del loro voto contrario