Lagarde, no al protezionismo

''I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme. La storia ci insegna che le restrizioni all'import fanno male a tutti, soprattutto ai consumatori piu' poveri''. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, sottolineando che ''il sistema di scambi commerciali internazionali ha trasformato il mondo. Ma questo sistema di regole e responsabilita' condivisa corre ora il pericolo di essere distrutto. Questo sarebbe imperdonabile, un fallimento collettivo''.

Christine Lagarde lancia inoltre l'allarme debito: quello pubblico e privato ha raggiunto a livello globale la quota record di 164.000 miliardi di dollari. Il direttore generale del Fmi osserva come il debito pubblico nelle economie avanzate e' a livelli non visti dalla Seconda Guerra Mondiale. ''Un debito elevato rende i governi, le aziende e le famiglie piu' vulnerabili a una stretta delle condizioni finanziarie'' mette in evidenza Lagarde.