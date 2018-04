Alitalia: tra le offerte interesse reale, da una passo avanti

Per Alitalia "sono state ricevute tre offerte che evidenziano un interesse reale per la compagnia che viene confermato e rafforzato. Una delle tre offerte, in particolare, contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e di personale". Lo si legge in una nota del Ministero dello sviluppo economico diffusa al termine dell'incontro di stamattina tra i commissari straordinari Alitalia e il ministro Carlo Calenda per fare il punto sulle manifestazioni di interesse formalizzate nella giornata di ieri.

Il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda "ha dato mandato ai commissari di proseguire ed approfondire il negoziato con tutti gli offerenti". Lo si legge in una del Mise. "Per consentire tali approfondimenti - prosegue la nota - verrà emanato la prossima settimana un decreto per posticipare il termine di conclusione della procedura ed il termine per il rimborso del prestito ponte fornito dallo Stato ad Alitalia".



Air France-Klm "non ha in programma di acquistare una quota in Alitalia". Lo fa sapere il gruppo franco-olandese in una nota.



Alitalia: arrivate tre offerte, si chiedono tagli

ROMA, 10 APR

Tre offerte sul tavolo per Alitalia. Una da parte di Lufthansa, l'altra da parte di EasyJet, in una cordata col fondo Cerberus e Delta mentre il terzo soggetto potrebbe essere la compagnia ungherese Wizzair, che si era fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse "per il breve e medio raggio". Nelle ultime settimane era spuntata poi anche l'ipotesi di un soggetto italiano col sostegno finanziario di Cdp. "Sono tre le offerte recapitate oggi presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma.



I Commissari Straordinari di Alitalia procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse", ha reso noto Alitalia in un comunicato dopo che alle 18 erano scaduti i termini per formalizzare le offerte. E secondo quanto si apprende i tre commissari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari incontreranno domani i ministri competenti per fare il punto sulle offerte ricevute. Nel pomeriggio EasyJet era uscita allo scoperto dichiarando di aver presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme ad una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia", non dando però ulteriori dettagli ma precisando che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione andrà avanti" e dunque "fornirà ulteriori dettagli al momento opportuno". EasyJet si allinea così alla posizione di Lufthansa che da tempo chiede una ristrutturazione di Alitalia, ossia tagli al personale e alla flotta. I contenuti delle offerte indirizzeranno ora i tre commissari sulla rotta da seguire: capire se si può avviare una negoziazione in esclusiva con uno dei tre pretendenti, o se invece - a quasi un anno dall'inizio dell'amministrazione straordinaria - serve ancora tempo. Una partita complicata dall'incognita della politica e su cui pesa la spada di Damocle del tempo: il 30 aprile scade infatti il termine per avviare la negoziazione in esclusiva, ma visto il protrarsi dei tempi per la formazione del nuovo governo sembra sempre più probabile che si decida una proroga. L'ipotesi è quella di un decreto per prorogare, probabilmente di ulteriori 6 mesi, al 31 ottobre, i termini per il negoziato. Il decreto, che in un primo tempo sembrava potesse andare in cdm già oggi, potrebbe arrivare a ridosso della scadenza del 30 aprile. E' possibile che si decida anche di prorogare i tempi per la restituzione del prestito ponte, al momento fissati al 30 settembre.



Intanto la prossima settimana inizierà il confronto in azienda con i sindacati per avviare una nuova tranche di cassa integrazione, per prorogare quella in scadenza a fine mese. La nuova cigs chiesta dai commissari e che verrà attivata dopo la consultazione sindacale, coinvolge 1.680 dipendenti, di cui 90 comandanti, 360 hostess e steward e 1.230 addetti di terra.