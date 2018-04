Piaggio: riporta Ape in Egitto, forte mercato per tre ruote

Dopo molti anni Piaggio riporta il tre ruote Ape in Egitto, di fatto compiendo un nuovo sbarco con un modello che ha rivoluzionato la mobilità leggera di India e Europa e che quest'anno celebra i 70 anni dalla sua nascita. "Il gruppo sta portando avanti da diversi anni un progetto di crescita dell'export dei veicoli commerciali leggeri nei Paesi emergenti", spiega Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato Piaggio. "Grazie alle sue peculiarità, Ape è il veicolo ideale per supportare lo sviluppo delle economie in fase di espansione, come quella egiziana, e siamo particolarmente soddisfatti di entrare nel secondo mercato del mondo, affiancati da partner affidabili e ben radicati sul territorio".

Con circa 70mila veicoli commerciali leggeri venduti nel 2017, l'Egitto è infatti il secondo mercato dopo la Nigeria per vendite dall'estero di tre ruote, con volumi in crescita del 50% dal 2010 a oggi. In Egitto i tre ruote sono utilizzati anche come taxi nelle aree periferiche grandi città.