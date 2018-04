Eba, meno banchieri con alti stipendi

Calo, nel 2016, dei banchieri europei con stipendi e bonus sopra il milione di euro annui mentre in Italia il numero è quasi invariato (da 174 a 172). Lo rileva Eba nel rapporto annuale secondo cui nel Vecchio Continente sono scesi del 10,6% da 5.142 a 4.597 a causa del tasso di cambio sterlina/euro che ha inciso sui manager in Gran Bretagna. Nel nostro paese le remunerazioni, fisse e variabili, sono state in media pari a 1,73 milioni a testa. Quasi tutti (134) nella fascia fra 1 e 2 milioni ma c'è anche una figura che ha guadagnato un totale di 11,5 milioni.