Samsung: stima +57,5% utili operativi

Samsung Electronics stima nel primo trimestre 2018 profitti operativi ai massimi di sempre in rialzo annuo del 57,58% al nuovo record di 15.600 miliardi di won (14,6 miliardi di dollari), oltre le attese dei mercati. Le vendite sono viste in aumento del 18,69%, a 60.000 miliardi di won, in base alla tradizionale anticipazione sui conti. Il colosso sudcoreano, che diffonderà i dati ufficiali su utili netti e comparti di business verso fine mese, ha visto i titoli chiudere alla Borsa di Seul a -0,70%, a 2.420.000 won.