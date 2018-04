Bankitalia,mantenere prudenza conti

"Una politica di bilancio prudente è nell'interesse dell'Italia, indipendentemente dalle indicazioni delle istituzioni internazionali. Essa è necessaria per la stabilità economica e finanziaria, per la crescita". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta al Convegno in memoria di Giacomo Vaciago "Un futuro per l'Europa" presso l'Università Cattolica di Milano. "Un debito pubblico più basso - spiega - permetterebbe anche di ridurre le distorsioni dovute all'elevata pressione fiscale e di rilanciare gli investimenti in capitale fisico e umano".

Fino a ora non ci sono segnali di vendita" dei titoli di stato italiani o di sfiducia nel paese da parte dei mercati "ma il rischio c'è sempre" perchè "i gestori, grandi e piccoli hanno timori" sugli esiti della situazione politica italiana. Lo afferma il d.g di Bankitalia, Salvatore Rossi, parlando a 24mattino su Radio 24. Rossi ha sottolineato come "i gestori del risparmio e i fondi, grandi e piccoli, italiani e stranieri ragionano sempre con la stessa logica", ovvero quella di tutelare "il denaro che anche noi affidiamo loro". Al momento quindi "i mercati stanno a guardare" in attesa degli sviluppi della situazione politica italiana, ha rilevato il dg di Banca d'Italia.