Reddito e spesa famiglie a top 6 anni

Il reddito disponibile delle famiglie nel 2017 è salito dell'1,7%, il rialzo maggiore dal 2011, ovvero da sei anni. Lo rileva l'Istat, che registra un dato positivo anche per il potere d'acquisto (+0,6%) pur se in rallentamento rispetto all'anno precedente (+1,3%). La spesa per consumi finali delle famiglie nel 2017 è invece cresciuta del 2,5%, anche in questo caso il rialzo più forte dal 2011, rileva ancora l'Istat. Per lo stesso anno, l'Istituto registra una discesa della propensione al risparmio (al 7,8% dall'8,5%), che tocca il livello più basso dal 2012.