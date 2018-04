Fox offre Sky News a Disney per ok Gb

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La 21st Century Fox Inc. è disposta a cedere Sky News a Walt Disney nel tentativo di superare le riserve dell'Authority britannica alla concorrenza all'acquisizione del gruppo Sky. Lo annuncia Fox in un comunicato. Fox - che nel 2016 aveva chiuso un accordo per rilevare il 61% di Sky che ancora non detiene - ha proposto la vendita del canale di notizie a Disney per garantire l'indipendenza editoriale del servizio di news e Disney ha già espresso il proprio interesse all'acquisizione di Sky News.