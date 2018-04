Fca: vendite Usa +13,6%, meglio di stime

Le vendite di Fca sul mercato americano a marzo sono aumentate del 13,6%. Il dato è di gran lunga migliore delle stime di un +1,9%. A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare un dato più alto bisogna risalire a marzo 2006.