Borsa: Asia debole, Tokyo -0,45%

Si è chiusa in calo la seduta delle principali borse di Asia e Pacifico senza replicare però il tonfo di Wall Street a seguito dell'inasprirsi della guerra dei dazi fra Usa e Cina, dopo le contromisure annunciate da Pechino.

Tokyo ha ceduto lo 0,45%, Shanghai l'1,33%, Taiwan lo 0,61%, Seul lo 0,23% e Sidney lo 0,13%. Deboli anche Hong Kong (-0,39%) e Mumbai (-0,18%), ancora aperte. Positivi i futures su Wall Street, dopo lo scivolone dell'1,9% delle vigilia e del 2,7% del Nasdaq. Negativi i futures sull'Europa dopo vendite al dettaglio inferiori alle stime in febbraio in Germania ed in attesa degli indici Markit sulla fiducia dei manager del settore manifatturiero in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e nell'Ue. Dagli Usa sono in arrivo le scorte settimanali di greggio.

Piazza Affari conferma il calo dell'apertura (Ftse Mib -0,37%) con Stm (-2,28%), Cnh (-1,91%), Recordati (-1,67%), Leonardo (-1,49%) e Tim (-1,12%), mentre prosegue la corsa di Mediaset (+6,62%) dopo l'accordo con Sky a cui affitterà la piattaforma tecnologica Mediaset Premium per il lancio di un canale digitale a pagamento. Segno positivo anche per Banca Generali (+1,15%), mentre sono cauti gli altri bancari, da Unicredit (+0,08%) e Intesa (+0,08%) a Banco Bpm (+0,02%) nel giorno dell'entrata in vigore dell'addendum della Bce sui crediti deteriorati. In calo Ubi (-0,24%), Bper (-0,35%) e soprattutto Mps (-2,49%). Sotto pressione Fincantieri (-3,78%) fresca di piano industriale.

Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,44% a 5.144 punti, Francoforte lo 0,82% a 11.997 punti e Londra lo 0,7% a 7.006 punti.