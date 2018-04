Accordo Invitalia-Unioncamere su progetto Resto al Sud

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Unioncamere e Invitalia hanno firmato un protocollo d'intesa per azioni informative e di accompagnamento sul territorio per "Resto al Sud", programma di agevolazioni rivolto all'imprenditoria giovanile nelle aree del Mezzogiorno con una dotazione di 1,25 miliardi. Al momento per accedere all'agevolazione sono state presentate 1941 domande (dal 15 gennaio 2018 quando è stato aperto lo sportello).

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili (quella per la ristrutturazione di beni immobili, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all'avvio dell'attività).

Consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo e in un finanziamento bancario pari al 65% dell'investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.