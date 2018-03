Alitalia: Calenda: 'Rallentamento per la situazione politica, ma ci sono spazi per la vendita'

"Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono". Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo su twitter a chi gli chiede se abbia qualche autocritica per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani di vendere Alitalia. Il ministro quindi ribadisce: "Nazionalizzazione non elimina problema industriale.

Liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei".

2) dipende quali. Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma spazi ci sono. Nazionalizzazione non elimina problema industriale. Liquidazione vuol dire regalare rotte e aerei. https://t.co/B7YPHXHQUJ — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 31 marzo 2018