Bankitalia: in 2017 -1.669 sportelli

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nel 2017 il numero degli sportelli bancari in Italia è sceso di 1.669 unità a 27.358 da 29.027 di fine 2016 (-5,7%). Lo indica Bankitalia nel rapporto 'Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale', sottolineando che la diminuzione ha riguardato tutte le regioni ed è stata più accentuata in Umbria, Marche e Molise.

L'articolazione territoriale degli sportelli bancari operativi sul territorio mostra una maggiore presenza nelle regioni del Nord, che rappresentano il 57% del totale nazionale (40% in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), spiega Bankitalia, mentre il numero di sportelli ubicati nelle regioni del Sud e nelle Isole ammonta complessivamente al 22% del totale nazionale.