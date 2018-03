Risparmio:tra giovani vince salvadanaio

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Generazione Zeta vecchio stile sul fronte del risparmio con la maggior parte dei ragazzi italiani fino ai 18 anni che non ha un conto corrente bancario o postale.

Non solo ma pur essendo una generazione ipertecnologica preferiscono ancora i negozi reali agli acquisti online. E' questa la fotografia scattata da un'indagine realizzata dalla Feduf, la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio con la Doxa e American Express tra ragazzi tra i 12 ei 18 anni.

In particolare, secondo i risultati, in Italia solo il 35% dei ragazzi è titolare di un conto in banca o alle Poste contro il 56% della media Ocse. La maggior parte di loro ha del denaro a disposizione (87% del totale), principalmente proveniente da regali in occasioni del compleanno o delle festività (74%), in cambio di buoni risultati scolastici (51%) oppure, se si comportano bene (33%). Circa la metà (47%) ha poi una paghetta fissa, mentre il denaro come ricompensa per un lavoro è un concetto trasmesso solo al 50% degli adolescenti.