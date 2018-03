Technogym: utile +42%, sale dividendo

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Technogym ha registrato nel 2017 un utile di 61,2 milioni di euro e in crescita del 42% rispetto al 2016, dopo ricavi in progresso del 7,7% a 598,2 milioni.

All'assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo in crescita a 0,09 euro, rispetto agli 0,065 euro dello scorso anno. Il margine operativo lordo si attesta a 120,2 milioni, in miglioramento di oltre il 20% e superando il 20% di incidenza sul fatturato. L'indebitamento finanziario netto a fine 2017 è pari a 41,3 Milioni, in miglioramento di 36,7 milioni da fine 2016.

Pur all'interno di un quadro macro economico al momento incerto ed operando in un mercato del 'wellness' sempre più competitivo, spiega la società in una nota, anche nel 2018 il management della società ritiene che Technogym possa continuare il suo percorso di crescita economica, costante e sostenibile, a sostegno della creazione di valore per gli azionisti a valere nel tempo.