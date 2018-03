Cdp in campo da Alitalia a Tim

"Se in Alitalia una delle due cordate avesse un piano industriale fattibile e soprattutto sostenibile valuteremmo se portarla nel nostro consiglio di amministrazione o meno". Lo ha detto il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, in conferenza stampa. "Noi siamo disponibili", come nel caso di Ilva, "come partner finanziario e assolutamente di minoranza", ha aggiunto. A Costamagna è stato poi chiesto se ci siano stati contatti con Elliott su Tim circa un'eventuale Ipo della rete con la Cassa azionista. "E' inutile dire di no, contatti ci sono stati. Per ora nessuna decisione. Noi siamo convinti di Open Fiber", ha risposto. "Per il momento siamo soli e balliamo da soli", ha detto poi rispetto all'ipotesi di fusione tra Open Fiber e Tim per creare una società unica della rete. "Continuiamo i nostri investimenti con Open Fiber siamo convinti che avere una rete in fibra sia una priorità per modernizzare il Paese, questa è l'unica alternativa che abbiamo, poi vediamo cosa succederà".

Cassa Depositi e Prestiti arriva da un 2017 in forte crescita e in assenza di componenti straordinarie. L'utile netto di Cdp Spa è stato pari a 2,2 miliardi (+33% sul 2016) e l'utile netto consolidato è balzato a 4,5 miliardi (da 1,2 miliardi) sia per il contributo della capogruppo, con un utile di pertinenza di 2,9 miliardi (da 0,2 miliardi), sia delle partecipate. Le risorse mobilitate hanno toccato 33,7 miliardi (+20%) per un totale di 58 miliardi di investimenti attivati, in linea col piano industriale. Dal punto di vista di Pil il contributo sul prodotto interno lordo del 2017 derivante dalle nostre risorse mobilitate è di circa di 40 miliardi". Lo ha detto il presidente della Cdp, Claudio Costamagna citando una valutazione svolta da Prometeia sulle risorse messe a disposizione del sistema nel triennio 2015-17. "Da un punto di vista dell'occupazione 490 mila posti di lavoro sono stati mantenuti grazie ai nostri investimenti", ha aggiunto.