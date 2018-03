Tunnel Brennero, appalto a Condotte

La Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa und Itinera Spa si sono aggiudicate un appalto da un miliardo di euro per la realizzazione del Tunnel del Brennero.

Assieme alle imprese austriache Porr Bau, G. Hinteregger e Soehne Baugesellschaft hanno infatti vinto la gara con un volume d'affari da 966.058.438 euro per la costruzione di uno dei maggiori lotti della grande opera che garantirà collegamento ferroviario tra l'Alto Adige e il Tirolo, informa Bbt Se.

Il lotto prevede la realizzazione, su territorio austriaco, del tratto di tunnel tra Pfons e Brennero e dei suoi cunicoli esplorativi per una lunghezza complessiva di 50 chilometri. Come informa Bbt Se, il tribunale amministrativo federale di Vienna ha rigettato una serie di ricorsi contro l'aggiudicazione di questo appalto. Per Konrad Bergmeister, amministratore per parte austriaca di Bbt Se, l'aggiudicazione dell'appalto è "una pietra miliare, che porta questo progetto di portata storica nella sua fase principale".