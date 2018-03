Schiarita Usa-Cina spinge mercati Asia

I mercati azionari corrono, dopo la chiusura record di Wall Street, la migliore dall'agosto 2015. A spingere i listini è l'allentamento delle tensioni internazionali, in particolare quelle commerciali fra tra Usa e Cina, legate alla politica dei dazi del presidente americano Donald Trump.

AVANZA PIAZZA AFFARI La Borsa di Milano sale (+1,53%) insieme alle principali Borse europee. A spingere i listini è soprattutto la schiarita fra Usa e Cina in tema di dazi, anche se resta alta la tensione fra Russia e Ue dopo l'avvelenamento a Londra di una ex spia del Kgb. A Milano nessun titolo è in terreno negativo. Guidano il listino le società della galassia Agnelli, con Fca (+3%), Ferrari (+2,6%) ed Exor (+3,2%), che ieri ha presentato i conti 2017, con un utile in crescita del 136%. Cresce anche Mps (+1,1%), che tira un sospiro dopo un lungo periodo di ribassi. Bene anche Il Sole 24 Ore (+4,17%), all'indomani dei conti con il ritorno all'utile

MERCATI IN CRESCITA IN EUROPA Le migliore è Francoforte, che sale dell'1,55%, seguita da Londra e Parigi, che guadagnano l'1,3%. Bene anche Madrid, in rialzo dello 0,8%. Sulla Borsa di Zurigo, Novartis guadagna l'1,5% dopo aver venduto alla britannica GlasxoSmithKline (+3,1% sulla Borsa londinese) la sua quota del 36,5% nella joint venture fra i due gruppi.

BORSE POSTIVE IN ASIA Tokyo ha guadagnato il 2,65% a quota 21.317 punti, con lo yen che ritraccia dai massimi in 16 mesi sul dollaro, scendendo a quota 105,40 e, sull'euro, a 131,50. Solide le Piazze cinesi: Shanghai guadagna lo 0,6% a 3152 punti e Shenzhen l'1,72% a 1821 punti.

Tonica Hong Kong, che sale dello 0,89% a 30810 punti. Crescono Seul (+0,6% a 2452 punti) e Sidney (+0,7% a 5943 punti). Fra i dati attesi oggi, gli indici italiani ed europei di fiducia dei consumatori e delle imprese a marzo, quelli americani sulla fiducia dei consumatori e sulle scorte settimanali di petrolio.