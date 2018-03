60% giovani disoccupati non si muove

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAR - Il 60% dei giovani disoccupati italiani, contro una media Ue del 50%, non è disposto a muoversi per trovare lavoro e il 98% di quelli che già lavorano (la quota più grande registrata tra i Paesi dell'Unione dove la media è del 90%) hanno trovato occupazione senza bisogno di cambiare residenza. Questa la fotografia della mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni scattata da Eurostat in base ai dati del 2016. Secondo i dati Eurostat, solo il 7% dei giovani disoccupati italiani (contro una media Ue del 12%) è disposto a 'traslocare' in un altro Paese dell'Unione per trovare lavoro, quota che sale al 13% (il 17% la media Ue) se la destinazione è un Paese extra-Ue e arriva al 20% (21% il dato Ue) si si tratta di spostarsi dentro i confini nazionali.