Aziende certificate sulla sicurezza contro gli infortuni+32% in 3 anni

ROMA - Nell'ultimo triennio il numero delle aziende che hanno scelto di certificare sotto accreditamento il proprio sistema di gestione della sicurezza (Sgsl) è aumentato di un terzo. E' quanto ha detto oggi a Roma il presidente di Accredia, l'ente italiano di accreditamento, Giuseppe Rossi, nel corso della conferenza di presentazione del nuovo quaderno sulla sicurezza sul lavoro realizzato con Inail e Associazione italiana cultura qualità (Aicq). "Oggi - ha aggiunto Rossi - sono quasi 17mila, il 9% in più rispetto al 2016 e il 32% in più rispetto a tre anni fa. Sono numeri importanti che non ci sollevano dall'impegno nel diffondere sempre di più la certificazione accreditata come buona pratica e leva di sviluppo per le imprese".

Un'indagine qualitativa su un campione di 311 aziende certificate, realizzata da Inail, Accredia e Aicq, ha rilevato che quasi tutte le imprese (98,4%) dopo la certificazione del proprio sistema di gestione hanno verificato un miglioramento della sicurezza: "nella maggioranza dei casi - ha spiegato il presidente di Aicq, Claudio Rosso - la scelta di certificare il sistema di gestione deriva da un'iniziativa della direzione aziendale e, nei settori delle costruzioni e del commercio, dalla richiesta del mercato. Il miglioramento di immagine che coinvolge l'impresa certificata rispetto ai propri clienti, ma anche rispetto al gruppo industriale di appartenenza, è un asset per l'azienda che porta con sé un importante ritorno di competitività".

Dall'analisi regionale dei dati sulle aziende certificate pubblicati nel quaderno dell'Osservatorio, si rileva una maggiore attenzione al tema della sicurezza in Valle d'Aosta (24,9% sul totale delle imprese certificate per i sistemi di gestione), Liguria (18,5%), Friuli Venezia Giulia (17,0%) e Trentino Alto Adige (14,7%) nel nord, in Umbria (15,4%), Marche (14,6%) e Toscana (14,5%) nel centro, mentre al sud spiccano le percentuali di Molise (13,5%), Basilicata (13,1%) e Puglia (12,8%).