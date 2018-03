Amplifon:acquisizioni e 700 nuovi negozi

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Amplifon prevede nel piano 2018-2020 un aumento dei ricavi consolidati superiore alla crescita attesa del mercato e pari a un tasso composto medio annuo 'high single-digit'. La crescita "sarà trainata da una solida crescita organica e dall'espansione del network con circa 700 nuovi punti vendita al 2020". Il gruppo punterà anche ad aumentare la redditività raggiungendo un margine Ebitda pari a circa il 18,5% al 2020. Il gruppo prevede ''di entrare in Cina entro la fine dell'anno tramite una a due joint venture'', spiega il Ceo, Enrico Vita, che sottolinea come saranno 480 i milioni destinati nel triennio a investimenti e acquisti per aumentare la rete dei negozi Amplifon. ''Per l'M&A saremo focalizzati su Germania, Francia e Canada. Così aggiungeremo 500 negozi mentre gli altri 200 saranno costituiti da nuove aperture soprattutto in Spagna''. Quando ai dividendi ''l'attuale payout del 24% è sostenibile anche negli anni a venire'', aggiunge.