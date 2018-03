Goldman, ad Blankfein verso uscita

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - L'amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, si prepara a lasciare la banca entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Blankfein si prepara a lasciare dopo 12 anni alla guida della banca. In pole position per sostituirlo ci sarebbero i due co-presidenti Harvey Schwartz e David Solomon.