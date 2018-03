Borsa Milano conclude seduta poco mossa

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Piazza Affari ha passato l'ultima giornata della settimana sulla parità per chiudere con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,06% a 22.745 punti e l'Ftse All share in crescita dello 0,21% a quota 25.037. In generale la settimana post elettorale è stata positiva: l'Ftse Mib è salito del 3,6%, facendo un po' meglio dell'indice generale dei principali titoli europei.

Nella seduta, forti acquisti sul Credito valtellinese: dopo l'aumento di capitale ha chiuso in rialzo del 6,6% dopo alcune sospensioni al rialzo. Bene tra le banche anche Carige, salita del 3,5%. Tra i titoli principali, Tenaris è cresciuto del 3,6%, Atlantia del 2,9%, Leonardo del 2,2%. Prosegue l'interesse su Tim dopo l'ingresso del fondo Elliott: il titolo ha chiuso in rialzo dell'1% ai massimi da agosto, portando l'aumento delle ultime quattro giornate al 14%. In calo dell'1,8% Mediaset dopo la corsa della vigilia, deboli tra le banche Ubi (-2,6%) e Banco Bpm (-2,4%), ancora bene Erg (+3,8%) che conferma il trend dopo conti e piano.