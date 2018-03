Borsa:Milano in stabile rialzo dopo voto

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - La Borsa di Milano prosegue stabilmente in rialzo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 22.071, dopo l'esito del voto per le elezioni politiche. A Piazza Affari svetta Tim (+5,2%), nel giorno del cda sui conti e sul piano e con il fondo Elliott Management di Paul Singer che starebbe accumulando quote societarie per cercare di contrastare Vivendi.

In rimonta Mediaset (+2,5%) e Mondadori (+3,2%), dopo il crollo di ieri con il risultato elettorale di Forza Italia inferiore alle attese. In positivo anche Fca (+3%) ed Exor (+2,2%). In terreno positivo le banche con Fineco che guadagna il 2,7%, Bper (2,2%), Banco Bpm (+2%) e Ubi (+1%). Mediobanca guadagna l'1,2%, con Buy di Deutsche banck che inizia la copertura del titolo con un target price a 12,1.

Buona performance per i titoli legati al petrolio con il greggio in rialzo. Italgas guadagna il 3%, Eni e Snam (+0,6%).

Saipem (-1,3%) lima le perdite rispetto all'avvio, dopo i conti con una perdita di 328 milioni.