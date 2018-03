Borsa: Milano avanza (+0,9%)

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Piazza Affari avanza con il Ftse Mib che guadagna lo 0,9% a 22.012. La fase elettorale appare ormai archiviata e l'esito del voto non sembra spaventare gli investitori. Il rendimento del Btp è sotto il 2% e lo spread con il Bund tedesco è a 134 punti base. In lieve rialzo l'euro a 1,23 sul dollari sul mercato di Londra. A Milano vola Tim in rialzo del 5,4%, nel giorno dell'approvazione dei conti del 2017 e del piano 2018-20. Bene anche la controllata Inwit che guadagna lo 0,33%, dopo i risultati migliori delle attese.

In positivo le banche che ieri hanno risentito di forti perdite. Fineco guadagna il 2,2%, Bper e Banco Bpm (+2%), Ubi (+1,1%). In positivo anche Carige (+2,4%), nel giorno del consiglio d'amministrazione.

In flessione Saipem che cede il 2,4%, con i conti del 2017 che vendono una perdita di 328 milioni. In lieve calo anche Luxottica (-0,6%), dopo l'acquisizione in Giappone della società Fukui Megane.