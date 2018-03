Padoan e ministri Ue, appello a G20 sulla web tax

"Le specificità dell'economia digitale richiedono nuove regole globali governo del nesso territoriale e allocazione degli utili". E' quanto scrivono cinque ministri dell'Economia dell'Ue, tra cui l'italiano Pier Carlo Padoan, e i due commissari europei Dombrovskis e Moscovici in una lettera indirizzata alla presidenza argentina del G20 in vista del prossimo incontro che si terrà a Buenos Aires, nella quale si chiede un coordinamento sul tema della web tax e anche una maggiore lotta all'"all'elusione e all'ottimizzazione aggressiva della tassazione".

La lettera - diffusa oggi dal sito del ministero dell'Economia - è firmata oltre che dal ministro dell'Economia italiano anche dai colleghi di altri quattro Paesi: il francese Bruno Le Maire, Il tedesco Peter Altmaier, lo spagnolo Luis De Guindos e il britannico Philip Hammond. In calce anche le firme dei due eurocommissari, Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici.

"Il G20 - è scritto nella lettera - ha già realizzato importanti risultati nel campo della tassazione internazionale, in particolare attraverso il progetto G20/OCSE BEPS, e nell'ambito della trasparenza, con il Implementazione dello scambio automatico di informazioni sul conto finanziario". Ma ora c'è "ancora bisogno di progressi sostanziali" e per questo viene auspicato che il tema della tassazione internazionale sarà parte dell'agenda dell'incontro del G20 a Buenos Aires. ''E' necessario, in modo urgente, una risposta globale alle sfide fiscali sollevate dall'economia digitale'', viene evidenziato spiegando che con le attuali norme producono distorsioni, consentendo di spostare il prelievo non dove le multinazionali generano i profitti.